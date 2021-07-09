Lamborghini показала "прощальну" версію Aventador

Італійська компанія Lamborghini знімає з виробництва суперкар Aventador. Віддаючи данину поваги моделі, яка випускалася 11 років, буде випущена лімітована серія Aventador LP 780-4 Ultimae, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Версія Ultimae буде запропонована у двох кузовах. Всього планується зібрати 350 купе та 250 родстерів.

Всього планується зібрати 350 купе і 250 родстерів. Джерело: Lamborghini

Новинка стала своєрідним симбіозом двох модифікацій Aventador – спортивної SVJ та базової S. Так, наприклад, маса моделі 1550 кг, що на 25 кг менше "Ес-ки" й на стільки ж більше SVJ. Крім того, у останньої запозичили накладки на порогах, розвинений дифузор та виведені наверх патрубки випускної системи. Форма переднього обтічника змінена для збільшення притискної сили.

Потужність атмосферного мотора V12 6.5 форсували до 780 к.с. Джерело: Lamborghini

Потужність атмосферного мотора V12 6.5 форсували до 780 к.с. (у SVJ – 770 к.с.), а максимальний обертовий момент досягає 720 Нм. У парі з двигуном працює 7-ступінчаста роботизована КП Graziano. Крім того, автомобіль оснащений повним приводом та всіма керованими колесами. Справитися з потужним суперкаром допоможуть карбоно-керамічні гальмівні механізми.

Автомобіль оснащений повним приводом та всіма керованими колесами. Джерело: Lamborghini

На розгін до першої "сотні" суперкару потрібно всього 2,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 355 км/год.

Інтер'єр оздоблений шкірою і алькантарою з контрастною строчкою. Джерело: Lamborghini

Інтер'єр оздоблений шкірою та алькантарою з контрастною рядком. Крім того, для покупців пропонується широка палітра кольорів та аксесуарів для подальшої персоналізації. Презентація новинки відбудеться вже у найближчий уїк-енд на "Фестивалі швидкості" у британському Гудвуді.