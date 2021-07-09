Влада РФ: потоп забезпечив Криму воду на 2 роки

Віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін відзначив, що сильні зливи забезпечили окупований Крим водою на наступні два роки. Нібито дефіцит води на півострові буде вирішений, повідомляє УНІАН.

За словами віце-прем'єр-міністра РФ, збитки від стихії оціненені приблизно в 10 млрд рублів (3 млрд 677 млн грн).

"З хорошого - все водосховища наповнилися водою... Тепер у нас запас на цей рік, і ще на перехідний", - сказав Хуснуллін.

Він зазначив, що зливові очисні споруди в Криму не були спроектовані на випадок надзвичайної ситуації, так як для цього потрібні дуже великі капітальні вкладення.

Російський віце-прем'єр додав, що заново побудувати і спроектувати очисні споруди з урахуванням НС, напевно, не вийде.