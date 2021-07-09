У Києві впровадять комп'ютерну систему боротьби з пробками

Київська влада розпочинають впровадження нової інтелектуальної системи відеоспостереження за транспортними потоками. Як говорять в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, вона покликана попереджати утворення пробок, повідомляє АвтоПортал.

Основним завданням інтелектуальної транспортної системи буде контроль завантаження доріг Києва. Таким чином, планують поліпшити роботу громадського транспорту, щоб він рухався строго за розкладом.

У КМДА спільно з Управлінням патрульної поліції Києва і КП «Інформатика» вибрали три локації з сильним трафіком для тестового впровадження системи. Це перехрестя бульвару Лесі Українки, вул. Басейній, вул. Мечникова і вул. Льва Толстого, а також площа Перемоги і Європейська площа.

У перспективі нова система відеоспостереження повинна запрацювати на 65 основних магістралях Києва і виїздах з міста. Вона дозволить проаналізувати трафік і розрахувати транспортні моделі, що дасть можливість збалансувати потоки авто, коригувати роботу світлофорів і регулювати обмеження в'їзду вантажного транспорту.