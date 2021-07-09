У Росії медсестра робила щеплення від COVID-19 водою

У Калузькій області Росії медсестра вколола пацієнту дозу звичайної води замість вакцини від коронавируса, повідомляє Деловая столица.

Міністру охорони здоров'я регіону доручили провести інспекцію всіх пунктів вакцинації.

У мережі поширили відео, на якому медсестра через те, що не вистачило другого компонента вакцини від коронавірусу, зробила пацієнтові укол фізрозчину. За словами глави регіону, інцидент "безпрецедентний". Це сталося 26 червня у Жуківської центральній районній лікарні.

Виявилося, що пацієнт був родичем лікаря тієї ж лікарні. Ймовірно, медсестра злякалася повідомити йому, що доз вакцини не вистачає.

"Спроба підмінити вакцину водою не залишилася непоміченою. Однак справжнє щеплення пацієнтові зробили в той же день. Конфлікт вичерпано" , — заявив глава регіону.

Зараз винна медсестра у відпустці. Триває службова перевірка. У Калузі вакцинували населення російським препаратом "Ковівак".