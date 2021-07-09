Пакистан буде виробляти доступні електромобілі

Пакистан продемонструє свої перші електромобілі вже до кінця липня, повідомляє Ampercar.

Реалізацією пакистанських електромобілів займеться приватна компанія SZS, яка розповіла деякі подробиці про свій хетчбек М7.

Радісну для Пакистану новину трохи зіпсувала сувора реальність. Дива не сталося, і М7 не є оригінальним автомобілем. Це всього лише ребрендований китайський автомобіль. Правда якої саме марки ані слова. Представники SZS нібито сором’язливо відмовляються називати свого партнера, але при цьому запевняють, що він вже експортує свою продукцію в 34 держави. На жаль, але розібратися який саме з декількох сотень китайських електромобілів став прототипом для пакистанської марки поки не вдалося.

У SZS запевняють, що машина порівнянна по продуктивності і розмірах з Suzuki Cultus і Kia Picanto. На жаль докладні технічні характеристики повідомлені не були, але директор з продажу та маркетингу Еджаз Хусейн порівняв машину з аналогічними бензиновими автомобілями з агрегатами об’ємом 1,3 і 1,5 літра.

Максимальна швидкість точно відома. Вона не перевищить 70 кілометрів на годину, а дві батареї ємністю в 7,5 і 10 кВт*год дозволять проїжджати на одній зарядці від 260 до 300 кілометрів. Методика підрахунку не уточнюється. Цікаво, що запас ходу можна збільшити шляхом оснащення M7 сонячними батареями і невеликим бензиновим двигуном, який буде грати роль генератора.

Перша партія з 12 машин приїде з Китаю вже до кінця цього місяця. У серпні очікується постачання ще 200 одиниць. Ціни стартують з позначки в $12 500. Самі топові версії покупці зможуть придбати за $14 700.