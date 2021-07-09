Голод сильніше коронавірусу: смертність від голоду зросла в 6 разів

За останній рік кількість людей, які помирають від голоду, зросла в шість разів. За смертністю ця причина вже перевищила COVID-19, говориться в доповіді організації Oxfam, повідомляє "Лента.ру".

З початку пандемії коронавірусу від голоду щохвилини помирають 11 осіб, в той час як від COVID-19 - сім осіб. В даний час від критичної відсутності продовольства по всьому світу страждають 155 мільйонів осіб, що на 20 мільйонів більше, ніж роком раніше.

Головною причиною голоду в організації називають численні війни і конфлікти, а також економічні потрясіння, до яких привела пандемія. Свою роль відіграє і зміна клімату, яка погіршує забезпечення харчуванням. На тлі глобальних проблем світові ціни на продовольство виросли на 40 відсотків, що стало найвищим зростанням більш ніж за десять років.

Найбільше страждають найбільш вразливі верстви населення. Це жінки, діти, мігранти та неформальні працівники. Епіцентрами зростання голоду стали Індія, Південна Африка і Бразилія, а також країни, які найбільше постраждали від коронавірусу.

У доповіді зазначено, що різке зростання смертності, пов'язаної з голодом, відбувається на тлі збільшення глобальних військових витрат. Останні зросли на 51 мільярд доларів, що в шість з половиною разів більше, ніж потрібно для припинення голоду. Одночасно статки десяти найбагатших у світі людей за рік збільшилися на 413 мільярдів доларів - в 11 разів більше, ніж передбачувані витрати ООН на організації гуманітарної допомоги по всьому світу.