У Нью-Йорку проливні дощі затопили метро

Тропічний шторм "Ельза", що викликав руйнування на Кубі і пронісся американськими штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, приніс повені в Нью-Йорк. В результаті сильних дощів там затопило метро, повідомляє УНІАН.

Місцеві жителі публікують кадри затопленого метро в соцмережах.

На них видно, що деякі станції перетворилися в підземні озера.

За даними, The New York Post, рівень води місцями сягав людям до пояса.

"Будь ласка, будьте обережні і не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над вирішенням цієї проблеми", - йдеться на сторінці нью-йоркського метрополітену в Twitter.

Влада міста закликала жителів по можливості взагалі залишатися вдома в п'ятницю, 9 липня, щоб перечекати негоду﻿ й удар стихії.