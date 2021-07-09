Молодик 10 липня: що можна і не можна робити в цей день

10 липня почнеться новий місячний місяць, і астрологи розповіли, що можна і що не можна буде робити в цю суботу, повідомляє УНИАН.

Що можна робити в молодик 10 липня:

У сонячне затемнення (молодик) дуже важливо визначити і записати свої цілі, щоб закласти свою особисту програму соціально-матеріальної спрямованості і самореалізації, як мінімум, на найближчі 6 місяців (до наступного сезону затемнень).

У день молодика важливо залучати позитивні думки, які допоможуть залишитися на плаву навіть в складній ситуації. Завдяки гарному настрою вийде залучити удачу.

У цей молодик можна і навіть потрібно проводити час з сім'єю, адже четвертий будинок гороскопу пов'язаний з сімейними цінностями. Спілкуйтеся з дітьми, батьками, другою половинкою. Відвідуйте близьких, телефонуйте їм, допомагайте один одному.

У цей день корисно шукати другу половинку. Це вдалий день для зустрічей, романтики, знайомств, флірту.

У цей день добре загадувати бажання, які пов'язані з позбавленням від чогось негативного.

Що не можна робити в молодик 10 липня:

У цей день не рекомендується починати нічого нового. Є ризик не закінчити розпочате.

10 липня астрологи не рекомендують Вирушати в тривалі подорожі і водити машину.

Також не варто піддаватися бажанню конфліктувати і з'ясовувати стосунки. Будь-які емоції будуть гіпертрофовані і обстановка ризикує надмірно загостритися.