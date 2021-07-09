"Велике будівництво": на Донеччині відкрили міст

Міст поблизу села Іванівське (Бахмутський район) у Донецькій області вводять в експлуатацію після капітального ремонту за програми «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського, повідомляє УНИАН.

Об’єкт проходить через річку Долгенька на км 71+210 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка.

Працівники підрядної компанії «ВП МОСТ» укріпили плити, замінили елементи прогонової конструкції, провели гідрофобізацію проміжної опори та плит прогонових будов захисним атмосферостійким покриттям, влаштували нове дорожнє покриття. Довжина відновленої споруди становить 24,6 п. м.

Минулого року в рамках програми «Велике будівництво» та Національної програми відновлення мостів було оновлено 158 мостів на дорогах державного значення. У 2021 році заплановано побудувати і відремонтувати понад 160 штучних споруд.