У Київській області створили найбільший герб України

У селі Велика Олександрівка Київської області з'явився рекордно великий герб України. Його створення ініціювали місцеві землевласники. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, повідомляє Вести.

На поле площею 60 тисяч квадратних метрів висіяли державний символ довжиною 275 метрів і шириною 195 метрів. Даний витвір приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.

"Сучасні інноваційні технології точного землеробства перетворили звичайне поле на витвір мистецтва", - написала Вєтрова.

Для висіву герба, який знаходиться біля аеропорту Бориспіль. Всього було висіяно 406 270 насіння. Висота герба складає 245,3 метра, ширина - 138 метрів, площа - 33851,4 м2.

Відомо, що артоб'єкт розташований за 12 кілометрів від міжнародного аеропорту "Бориспіль". Він складається з тризуба і абревіатури з англійської мови "Я люблю Україну". Агрономи стверджують, що їм зможуть помилуватися мандрівники з висоти пташиного польоту, перебуваючи на борту літака.

Також відомо, що, підібрали спеціальні добрива, щоб рослинність довше залишалася зеленою.