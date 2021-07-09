СБУ виявила чергову схованку зі зброєю

СБУ виявила у Луганській області ще одну схованку зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. В ході слідчо-оперативних дій затримано зловмисника, який облаштував схрон із засобами ураження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.﻿

Прихований арсенал зберігав мешканець Щастинського району. Тайник зі зброєю він обладнав на території власного домоволодіння.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:

  • майже 1 кг тротилу;
  • 3 детонатори;
  • 18 гранат РГД-5 та Ф-1;
  • запали до гранат;
  • артилерійський снаряд;
  • 400 гр пороху;
  • 2 пістолети систем "ТТ" і "Наган" з набоями;
  • 4 сигнальні міни;
  • реактивний сигнальний патрон;
  • майже 1800 набоїв різних калібрів.
x1tqfode99_big.jpg

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Новини

analytics