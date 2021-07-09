СБУ виявила чергову схованку зі зброєю
СБУ виявила у Луганській області ще одну схованку зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. В ході слідчо-оперативних дій затримано зловмисника, який облаштував схрон із засобами ураження.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Прихований арсенал зберігав мешканець Щастинського району. Тайник зі зброєю він обладнав на території власного домоволодіння.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:
- майже 1 кг тротилу;
- 3 детонатори;
- 18 гранат РГД-5 та Ф-1;
- запали до гранат;
- артилерійський снаряд;
- 400 гр пороху;
- 2 пістолети систем "ТТ" і "Наган" з набоями;
- 4 сигнальні міни;
- реактивний сигнальний патрон;
- майже 1800 набоїв різних калібрів.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.