СБУ виявила чергову схованку зі зброєю

СБУ виявила у Луганській області ще одну схованку зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. В ході слідчо-оперативних дій затримано зловмисника, який облаштував схрон із засобами ураження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.﻿

Прихований арсенал зберігав мешканець Щастинського району. Тайник зі зброєю він обладнав на території власного домоволодіння.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:

майже 1 кг тротилу;

3 детонатори;

18 гранат РГД-5 та Ф-1;

запали до гранат;

артилерійський снаряд;

400 гр пороху;

2 пістолети систем "ТТ" і "Наган" з набоями;

4 сигнальні міни;

реактивний сигнальний патрон;

майже 1800 набоїв різних калібрів.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.