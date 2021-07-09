У Мінекономіки відреагували на скандал через штраф для Нової пошти

Міністерство економіки засудило застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій, оскільки це порушує вимоги закону про основні засади державного нагляду й контролю, а також заявило про намір здійснити службову перевірку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню", - повідомляється на сайті відомства в п'ятницю.

Міністерство економіки зазначило, що застосування до компанії максимальних санкцій порушує вимоги закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

Міністерство також наголосило, що для усунення фактора суб'єктивної складової під час визначення рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки розробило законопроект про встановлення фіксованої суми таких штрафів.

Як повідомлялося, "Нова пошта" подала до суду на Державну споживчу службу в Харківській області за накладення необґрунтовано великого штрафу після проведення перевірки за скаргою клієнта через пошкодження посилки на 500 грн.

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало два штрафи на загальну суму 326 млн грн - по 10% обсягу реалізованої продукції компанії за лютий і березень 2021 року - за заявами громадян про пошкодження посилки і про те, що у відділенні клієнта обрахували.

Як наголосили в Мінекономіки, закон про захист прав споживачів передбачає за створення перешкод представникам Держпродспоживслужби в проведенні перевірки штраф у розмірі від 1% до 10% вартості продукції за попередній календарний місяць, але щонайменше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Отже, суми накладених на ТОВ "Нова пошта" штрафів є максимальними", - зазначило міністерство.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що очолюване нею відомство скасує накладені на групу компаній "Нова пошта" багатомільйонні штрафи. Магалецька анонсувала особисту зустріч із представниками компанії та бізнес-спільноти.