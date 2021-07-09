Електросамокат визнали транспортним засобом

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ухвалив обвинувальний вирок водію електросамоката, який скоїв наїзд на пішохода, повідомляє Я и Закон.

Згідно вироку суду, в червні 2020 року, ОСОБА_1 , рухаючись на електричному самокаті Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, скоїла наїзд на пішохода. В результаті зіткнення потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Розглядаючи справу, суд визнав електросамокат транспортним засобом, як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. А згідно п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів тротуарами і пішохідними доріжками – забороняється.

Суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим терміном 1 рік.

Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого: