В Україні на одному з морських курортів помітили змій

На курорті Азовського моря в Приморську туристів налякали змії, що плавають у воді, повідомляє РБК-Украина.

Їх можна побачити на відео, опублікованому на YouTube.

Зараз крім медуз і морських блох з'явилися ще й ці гади. Місцеві жителі кажуть, що 5 липня одного з відпочиваючих вкусила змія, і він звернувся до лікаря.

Люди відзначають, що змії з'являються досить несподівано. Вони зазвичай водяться у водах лиману, але приповзають на море заради полювання на дрібну рибу.

Відзначимо, що в основному у воді можна побачити водяних вужів. Вони не повинні становити небезпеку для людини.

Людмила Жукова