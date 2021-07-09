В Україні на одному з морських курортів помітили змій
На курорті Азовського моря в Приморську туристів налякали змії, що плавають у воді, повідомляє РБК-Украина.
Їх можна побачити на відео, опублікованому на YouTube.
Зараз крім медуз і морських блох з'явилися ще й ці гади. Місцеві жителі кажуть, що 5 липня одного з відпочиваючих вкусила змія, і він звернувся до лікаря.
Люди відзначають, що змії з'являються досить несподівано. Вони зазвичай водяться у водах лиману, але приповзають на море заради полювання на дрібну рибу.
Відзначимо, що в основному у воді можна побачити водяних вужів. Вони не повинні становити небезпеку для людини.
Людмила Жукова