На Прикарпатті діти потрапили до реанімації після укусів змій

В Івано-Франківській області протягом доби після укусів змій шпиталізували трьох неповнолітніх, повідомляє Деловая столица.

Всі три випадки сталися 8 липня.

Так, увечері до Коломийської дитячої лікарні привезли підлітка 2005 року народження, мешканця села Казанів, з діагнозом "анафілактичний шок внаслідок укусу змії". Наразі він у реанімації обласної дитячої лікарні у важкому стані.

Майже одночасно шпиталізували дівчину з Кривого Рогу 2009 року народження, яку в селі Осмолода за праву руку вкусила змія. Дитина також у реанімації, стан — тяжкий.

Ще пізніше до лікарні доправили хлопчика із села Кінчаки 2005 року народження якого змія вкусила на дитячому майданчику. Він також у реанімації у важкому стані.