Почали приходити платіжки з податком на квартири: хто повинен платити

В Україні людям почали приходити платіжки з податком на квартири. Такі квитанції-повідомлення отримують ті, хто володіють квартирами площею від 60 квадратів і будинками від 120 квадратів, повідомляє Обозреватель.

З цього моменту протягом двох місяців потрібно заплатити податок за свою нерухомість.

Платити потрібно за ті квадрати, які перевищують зазначену вище норму. Цьогоріч розмір податку становить до 70,8 грн за квадрат. Наприклад, якщо вам належить квартира в 100 квадратних метрів, заплатити доведеться 2,8 тис. грн.

Кому можна не платити?

Якщо квартира розділена між членами сім'ї (часткове володіння), то на кожного члена сім'ї буде рахуватися своя норма в 60 квадратів. Також не потрібно платити:

багатодітним сім'ям,

дітям-сиротам,

дітям-інвалідам,

власникам дитячих садків, шкіл,

релігійним організаціям,

учасникам ООС і їхнім сім'ям.

Що буде, якщо не заплатити?

Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.