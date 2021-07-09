У Литві почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю

Литва в п'ятницю, 9 липня, розпочала будівництво паркану на кордоні. Робиться це для боротьби із збільшенням потоком нелегальних мігрантів, повідомляє Кореспондент.

Загородження встановлюють в районі Друскінінкської застави. Його протяжність складе 30 кілометрів.

Нагадаємо, Литва звернулася за допомогою до Туреччини через наплив мігрантів. Туреччину попросили допомогти з ідентифікацією нелегальних мігрантів, які прибувають в Литву через Білорусь.