У КНР відреагували на заяву Франції щодо невизнання китайських COVID-вакцин

Китайська влада вважає неприйнятним заяву держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона про невизнання розроблених і зроблених в Китаї і Росії вакцин від коронавірусу. Про це заявив в п'ятницю офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє ТАСС.

"Ми рішуче проти політизації питань, пов'язаних з вакцинами, - заявив він на регулярному брифінгу, відповідаючи на питання ТАСС. - Ці питання не повинні ставати об'єктом політичного втручання, тим більше їх не можна використовувати з метою політичних фабрикації".

Як уточнив офіційний представник, в умовах пандемії країни світу повинні прагнути до солідарності, а не сіяти розбрат і посилювати протиріччя.

"Що стосується визнання вакцин, цими проблемами повинні займатися відомства, що курирують питання фармацевтики", - додав Ван Веньбінь.

У четвер Бон заявив, що країнам ЄС не слід визнавати створені в Росії та Китаї імунобіологічні препарати від коронавірусу.