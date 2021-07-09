У КНР відреагували на заяву Франції щодо невизнання китайських COVID-вакцин
Китайська влада вважає неприйнятним заяву держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона про невизнання розроблених і зроблених в Китаї і Росії вакцин від коронавірусу. Про це заявив в п'ятницю офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє ТАСС.
"Ми рішуче проти політизації питань, пов'язаних з вакцинами, - заявив він на регулярному брифінгу, відповідаючи на питання ТАСС. - Ці питання не повинні ставати об'єктом політичного втручання, тим більше їх не можна використовувати з метою політичних фабрикації".
Як уточнив офіційний представник, в умовах пандемії країни світу повинні прагнути до солідарності, а не сіяти розбрат і посилювати протиріччя.
"Що стосується визнання вакцин, цими проблемами повинні займатися відомства, що курирують питання фармацевтики", - додав Ван Веньбінь.
У четвер Бон заявив, що країнам ЄС не слід визнавати створені в Росії та Китаї імунобіологічні препарати від коронавірусу.
"Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - підкреслив він.