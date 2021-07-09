У РФ затримали бойовика "Ісламської держави", який готував теракт

У Підмосков'ї затримали 21-річного хлопця, громадянина сусідніх держав. Його підозрюють у підготовці теракту і вступу в ІГ (екстремістська терористична організація "Ісламська держава", яка заборонена в Росії з 2014 року). Про це розповіла представник Головного слідчого управління СК по Московській області Ольга Врадій, повідомляє Страна.ua.

"За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на території Московського регіону, за власною ініціативою вступив в терористичну організацію і поклав на себе функції рядового учасника ІГ. У червні 2021 року його розробив план по здійсненню злочину терористичного характеру на території Московського регіону і з цією метою придбав компоненти, інструменти та обладнання, необхідні для виготовлення вибухових речовин ", - повідомила Врадій.

Відносно 21-річного громадянина з сусідніх держав порушено кримінальну справу про участь в діяльності терористичної організації. Хлопця затримали, а терористичний акт встигли запобігти.