Microsoft заплатить співробітникам за роботу під час пандемії

Microsoft заплатить співробітникам за роботу під час пандемії

Співробітники компанії Microsoft отримають грошову винагороду за роботу під час пандемії коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Карантинний бонус складе 1500 дол. На виплату винагороди з бюджету компанії буде виділено близько 200 млн. дол.

Планується, що виплати проводитимуться в період з липня по серпень.

Як зазначили в компанії, на отримання винагороди можуть розраховувати співробітники, які почали роботу в компанії до початку пандемії, тобто до 31 березня 2021 року.

На співробітників дочірніх компаній Microsoft - GitHub, LinkedIn і Zenimax, а також співробітників рівня віце-президентів компанії виплати поширюватися не будуть.

Як пише видання CNBC, Microsoft намагається зупинити хвилю масових звільнень, після повідомлення про те, що після закінчення пандемії співробітникам доведеться повернутися в офіси.

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