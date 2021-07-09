У Північній Кореї не братимуть вакцину AstraZeneca

Північна Корея відмовилася співпрацювати з глобальною програмою поширення вакцин COVAX під керівництвом ООН. Влада країни не готова прийняти вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, побоюючись потенційних побічних ефектів, повідомляє Вести.

У КНДР не готові підписати документ про відмову від відповідальності у випадках виникнення побічних ефектів вакцини AstraZeneca. Також в Північній Кореї є проблеми з електрикою і просто немає достатньої кількості складів з необхідними умовами зберігання препаратів, а від допомоги влади відмовляються.

Експерти припускають, що Північна Корея намагається отримати вакцини від коронавірусу, але поки не досягла успіху в цьому, оскільки діє досить "пасивно". З березня КНДР дозволила вакцинацію своїх громадян, які перебувають за кордоном, але всередині країни вона поки не проводиться, пояснили експерти.

Експерти припускають, що замість неї влада країни вважає за краще російський препарат.

"Судячи з усього, Північна Корея позитивно розглядає російську вакцину, але вимагає надати її безкоштовно", - вважають фахівці.

Також стало відомо, що Північна Корея знаходиться в списку країн з низьким достатком, яким США мають намір поставити 500 млн доз вакцини Pfizer, але конкретних планів поставок поки немає.