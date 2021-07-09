Представлений електричний клон УАЗ Буханки

Молода німецька компанія Electric Brands готується запустити у виробництво недорогий комерційний електромобіль Xbus. У продаж він надійде через рік за ціною від 17 380 євро.

Електрокар запропонують відразу в дев'яти різних кузовних версіях, серед яких - двомісний і чотиримісний пікапи, мінівен, фургон, кемпер, різні вантажні шасі. Дизайн з круглими фарами до болю нагадує класичний УАЗ Буханець.

Стиль салону Xbus вийшов вельми лаконічним, але не обійшлося без оригінальних рішень. Так кнопки трансмісії винесли прямо на кермо. По центру передньої панелі встановлений великий тачскрін, відведений для віртуальної приборки і мультимедіа.

На кожне колесо доводиться по електромотора: їх стандартна потужність - 20 к. с., а пікова - 75 л. с. Максимальна швидкість - 100 км/год. Вантажопідйомність пасажирської версії становить 450 кг, вантажний - 600 кг.

Оскільки Xbus дуже легкий, то навіть зі скромною батареєю на 10 кВт∙год він здатний проїхати 200 км без підзарядки. Опціонна батарея ємністю 30 кВт∙год збільшує запас ходу до 300 км.