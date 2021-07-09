У Києві без світла залишився майже весь мікрорайон

Майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків у столичному мікрорайоні "Жуляни" залишилися без світла через аварію, повідомляє Украинская правда.

"О 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни"", - повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Повідомляється, що наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Про час відновлення електропостачання обіцяють поінформувати додатково.