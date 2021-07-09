Доктор розповів, як дізнатися чи небезпечно для вас підвищення холестерину в крові

Високий холестерин в крові, що не вважався проблемою ще кілька десятків років тому, зараз хвилює багатьох. Інфаркти та інсульти забирають життя багатьох людей, і причиною половини з них є атеросклероз судин. Наслідком атеросклерозу і є підвищений холестерин в крові у чоловіків і жінок, повідомляє Доктор Петрик.

Просте підвищення рівня холестерину в крові не завжди відповідає ризику розвитку атеросклерозу. Більш точний метод прогнозування ризиків - співвідношення рівня аполіпопротеїну В і аполіпопротеїну А1.

З даного відео ви зможете докладніше дізнатися, чи небезпечно для вас підвищення холестерину в крові?