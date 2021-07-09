Виявлено ділянки геному, які пов'язані з важким перебігом коронавірусу

Вчені розповіли про перші результати одного з найбільших досліджень, присвяченого зв'язку генома з Covid-19, повідомляє Naked science.

Протягом коронавірусної пандемії вчених переслідує питання: чому одні люди, хворі Covid-19, зовсім не відчувають симптомів і майже непомітно переносять інфекцію, а іншим потрібно швидка медична допомога, аж до реанімації і ШВЛ?

Дослідники запропонували досить гіпотез, виявивши десятки чинників, відповідальних за тяжкий перебіг хвороби, серед яких - приналежність до чоловічої статі, наявність хронічних захворювань, зайва вага, похилий вік і так далі. Тепер підтвердилися давні здогади: за вразливість до SARS-CoV-2 відповідають ще й гени.

Співробітники Інституту молекулярної медицини Фінляндії при Гельсінському університеті, Массачусетського технологічного інституту і Гарварда представили деякі висновки стартувавшого минулої весни масштабного проекту Covid-19 Host Genomics Initiative, який вивчає геном людини в контексті пандемії коронавірусу і об'єднуючого понад три тисячі фахівців з 25 країн. Попередні результати опубліковані в журналі Nature.

Вчені проаналізували генетичний матеріал 49 562 жителів 19 різних держав з підтвердженим Covid-19 і двох мільйонів здорових людей, дані про яких брали з численних біобанків, клінічних досліджень і від генетичних компаній, таких як 23andMe. Метою було визначити, які фрагменти ДНК людини корелюють з важкою формою коронавірусної інфекції.

В результаті вдалося виявити 13 значущих для всього генома локусів - розташування певного гена на спіралі ДНК, - які пов'язані з інфекцією або важкими проявами COVID-19.

Деякі з них відповідають легеневим або аутоімунним і запальним захворюванням, для яких вчені раніше показали зв'язок з Covid-19. З 13 локусів два частіше зустрічалися серед пацієнтів східноазіатського або південноазіатського походження, ніж серед населення Європи.

Дослідники звертають увагу на локус гена FOXP4, варіації якого пов'язані як з раком легенів, так і з важкою формою Covid-19. Отже, його інгібування може бути частиною лікування. Варіанти генів ABO, SLC6A20, TYK2 і DPP9 теж корелювали з плином інфекції. Інші гени, за словами вчених, знаходяться на поки не досліджених локусах третьої і інших хромосом, їх роль ще не визначили.

Звичайно, не кожен ідентифікований локус відповідав за вразливість до коронавірусу. Тому потрібен час, щоб знайти остаточне пояснення того, як співвідносяться вірус і ДНК людини.

У міру надходження нової інформації автори проекту планують оновлювати результати, а в підсумку Covid-19 Host Genomics Initiative має допомогти визначити цілі для майбутніх методів лікування і продемонструвати силу генетичних досліджень у вивченні інфекційних захворювань.