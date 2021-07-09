МВС запустило новий онлайн-сервіс для водіїв

Головний сервісний центр МВС активно створює і впроваджує нові і корисні для автолюбителів онлайн-сервіси, повідомляє Autoconsulting.

Тепер кожен бажаючий може подивитися улюблену комбінацію номерних знаків і побачити, в якому сервісному центрі МВС він знаходиться. А головна родзинка, електронний сервіс розміщений в оновлених інформаційних боксах - в приміщеннях сервісних центрів МВС.

«Діджіталізація завжди залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності сервісних центрів МВС. Тепер в два кліка громадяни можуть перевіряти наявність номерних знаків будь-якого регіону України », - зазначив перший заступник начальника ДСЦ МВС Юрій Смольянінов.

Тепер громадяни скориставшись онлайн сервісами в Інфобокс, можуть перевіряти не тільки наявність номерного знака, а й легітимність документів, зокрема:

- посвідчення водія;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- свідоцтва ДОПНВ.

Нагадуємо, що в Електронному кабінеті водія можна обміняти і відновити водійське посвідчення, призначити користувача на авто, відстежувати і платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, при необхідності - верифікувати водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, отримати виписку з Єдиного державного реєстру транспортних засобів і замовити індивідуальні номерні знаки.