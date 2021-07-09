Елітний Lamborghini попався на порушенні митниці України
Суд оштрафував на 170 тис. Грн громадянина Ізраїлю за порушення митних правил. Іноземець ввіз в Україну елітний Lamborghini Aventador в режимі тимчасового ввезення, але за межі країни спорткар так і не вивіз, повідомляє UBR.
Про це пише прес-центр Державної митної служби.
Машина заїхала через польсько-український кордон в лютому 2020 року. Однак авто залишилося в Україні після закінчення одного року, а з заявою про продовження терміну тимчасового ввезення власник спорткара в митницю не звертався.
"Замість того, щоб ввезти дороге авто законно і з гідністю оплатити при цьому всі передбачені митні платежі або ж вчасно вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала", - обурилися в Держмитслужбі.
Наразі митники склали протокол про порушення і тимчасово конфіскували авто у власника.
Раніше повідомлялося, що штраф в 170 тис. Грн за порушення термінів ввезення отримуватимуть не все евробляхери. Юристи вказують на правомірність штрафів тільки для тих автомобілів, які завезли після серпня 2019 року.