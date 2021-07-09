Елітний Lamborghini попався на порушенні митниці України

Суд оштрафував на 170 тис. Грн громадянина Ізраїлю за порушення митних правил. Іноземець ввіз в Україну елітний Lamborghini Aventador в режимі тимчасового ввезення, але за межі країни спорткар так і не вивіз, повідомляє UBR.

Про це пише прес-центр Державної митної служби.

Машина заїхала через польсько-український кордон в лютому 2020 року. Однак авто залишилося в Україні після закінчення одного року, а з заявою про продовження терміну тимчасового ввезення власник спорткара в митницю не звертався.

"Замість того, щоб ввезти дороге авто законно і з гідністю оплатити при цьому всі передбачені митні платежі або ж вчасно вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала", - обурилися в Держмитслужбі.

Наразі митники склали протокол про порушення і тимчасово конфіскували авто у власника.

Раніше повідомлялося, що штраф в 170 тис. Грн за порушення термінів ввезення отримуватимуть не все евробляхери. Юристи вказують на правомірність штрафів тільки для тих автомобілів, які завезли після серпня 2019 року.

Елітний Lamborghini попався на порушенні правил ввезення в Україну: власника оштрафували на 170 тис. Грн

Елітний Lamborghini попався на порушенні правил ввезення в Україну: власника оштрафували на 170 тис. Грн

Елітний Lamborghini попався на порушенні правил ввезення в Україну: власника оштрафували на 170 тис. Грн

Елітний Lamborghini попався на порушенні правил ввезення в Україну: власника оштрафували на 170 тис. Грн