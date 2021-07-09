У ВР розповіли, що буде стимулювати українців робити щеплення від COVID

Кількість українців, які хочуть вакцинуватися виросло в порівнянні з 2020 роком. Заохочувати до вакцинації може і Європейський Союз, дозволивши в'їзд з українськими сертифікатами щеплень. Про це в "Перехресному допиті" розповів депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє 24 Канал.

Він зазначив, що немає проблеми з можливістю отримати вакцину. Необхідно лише бажання людей.

Радуцький зазначив, що в кінці 2020 року в Україні готових робити щеплення було близько 43%. E 2021 їх кількість становить понад 50%.

"Це дуже хороші цифри, але хотілося б 70% або 80%, як в цивілізованих країнах. Зростає довіра до Міністерства охорони здоров'я", - повідомив політик.

"Євросоюз нам дорікав, що треба могутніше вести рекламну кампанію. Обговорили і зійшлися на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації (ці переговори на фінальній стадії), то бажаючих буде більше", - сказав Радуцький.

В Україні потужна антівакс-кампанія

Михайло Радуцький сказав, що медійно і в соцмережах антівакс-кампанія могутніше, ніж зі щеплення. Однак в Україні, за його словами, кількість бажаючих отримати імунізацію, зростає.

Депутат 7 липня ухвалила участь в засіданні в Брюсселі, яке організувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Також там були зустрічі з європейськими депутатаміРадуцкій пояснив, що антівакс-кампанія є не тільки в Україні. Єдина різниця з закордоном в тому, що, наприклад, в Бельгії не хочуть вакцинуватися молоді люди, бо чули, що хвороба вражає людей похилого віку. В Україні молодь більш поінформована.