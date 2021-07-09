Правильно підбираємо штори до шпалер

Плануючи інтер'єр приміщення, ми шукаємо найбільш вигідні поєднання матеріалів і кращі колірні рішення. Але не менш важливо розуміти, як підібрати штори шпалер. Несумісність стін і віконної композиції буде відразу впадати в очі, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

З урахуванням загального стилю кімнати вибирається фасон фіранок, функціональність приміщення та особливості вікна. А ось колір штор варто підібрати саме до шпалер.

Якщо не знаєте, як правильно їх підбирати, дивіться це відео і підберіть для себе найбільш вдалу комбінацію.