Названа можлива причина вбивства президента Гаїті

Президента Гаїті Жовенеля Моїза могли вбити на тлі розборок між організованими злочинними угрупованнями, які займаються торгівлею наркотиками. Таку можливу причину його загибелі назвав заступник керівника Центру євроатлантичних та оборонних досліджень РІСД Дмитро Бурих, повідомляє Лента.Ру.

"На моє глибоке переконання, це внутрішня справа, і вона стосується такого роду з'ясування відносин між кримінальними угрупованнями, які намагаються змінити владу і забезпечити собі якийсь пріоритет в подальшому при реалізації своїх планів", - наводить сайт каналу слова експерта.

Як повідомив міністр у справах голосування і міжпартійних відносин країни Матіас П'єр, загін найманців, який вбив президента, складався з 26 осіб. П'єр підтвердив, що вибори нового глави держави в Гаїті відбудуться 26 вересня, як і було заплановано.

8 липня поліція Гаїті попросила у США допомоги в розслідуванні вбивства президента.

Група невідомих напала на резиденцію президента Гаїті в ніч на 7 липня. Злочинці смертельно поранили главу держави з вогнепальної зброї, він отримав 12 куль. Перша леді Гаїті Мартін Моїз теж постраждала, в критичному стані її доставили в госпіталь в американському штаті Флорида. Зараз стан вдови президента оцінюється як стабільний. Серед ліквідованих вбивць президента Гаїті Жовенеля Моїз виявилися троє іноземців.