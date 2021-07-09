В Ізраїлі побудують завод для виробництва вакцин

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, міністр фінансів Авігдор Ліберман і міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц представлять на затвердження уряду пропозицію про створення групи з вивчення питання будівництва заводу з виробництва в Ізраїлі протикоронавірусної вакцини.

Про це свідчить публікація на сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Ми працюємо цілодобово в різних напрямках, щоб захистити здоров'я громадян Ізраїлю. Можливість самостійно виробляти вакцини в Ізраїлі може мати величезне значення, особливо з урахуванням боротьби з майбутніми епідеміями. Команди фахівців вивчать це питання і найближчим часом ми приймемо рішення ", - заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет.

Повідомляється, що створена група проведе консультації з фахівцями і сформулює оптимальні рекомендації по створенню заводу.

Крім того, стало відомо, що групу очолить головний аудитор міністерства фінансів.

У ній будуть значитися:

представники міністерства глави уряду;

бюджетного відділу;

Національної економічної ради;

і міністерства охорони здоров'я.

Завод вироблятиме лікарські препарати для комерційного збуту, він також буде мати можливість адаптувати свою діяльність до виробництва вакцин з використанням різних технологій при виникненні надзвичайних ситуацій.