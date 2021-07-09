Кива відпочиває в турецькому готелі, де знімає номер за 1000 $ в день

Ветеран АТО Михайло Майман повідомив, що зустрів депутата від ОПЗЖ Іллю Киву в турецькому готелі Rixos Sungate.

Про це свідчить публікація Маймай в Telegram-каналі.

За словами ветерана АТО, "відпочиває нардеп в номері люкс за 10 тис. дол. за 10 днів".

"Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - пише Майман.

Нагадаємо, в січні минулого року в столичному ресторані сталася бійка за участю нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран АТО Михайло Майман.