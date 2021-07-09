В Україні провели презентацію електромобілів Mercedes

Вітчизняні фани бренду Mercedes-Benz змогли познайомитися з електричними кроссоверами EQA та EQC в зручному відеоформаті. Унікальність події полягає у тому, що Mercedes-Benz – перший з автомобільних брендів в Україні, який провів презентацію на Megogo в live-форматі – відеопрезентація тепер доступна всім бажаючим, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідає прес-служба﻿ компанії. Після прем'єри відео опубліковано в офіційних акаунтах Mercedes-Benz в Україні у соціальних мережах YouTube, Instagram та Facebook.

Нагадаємо, що продажі компактного електрокросса EQA стартували в Україні ще в лютому нинішнього року, але фізично машини тільки-тільки з'явилися у нас в країні. Версія EQA 250 оснащується приводом на передні колеса, а в рух новинку призводить електромотор потужністю 140 кВт (190 к.с.). Живлення для нього забезпечує батарея ємністю 66,5 кВтг.

Автомобіль здатний долати на повністю зарядженій батареї до 426 км (по циклу WLTP). У другому кварталі нинішнього року сімейство поповниться повноприводними версіями з додатковим електродвигуном і потужністю понад 200 кВт, а також версією зі збільшеним запасом ходу, здатної подолати понад 500 км.

Mercedes-Benz EQC і EQA прибули в Україну. Джерело: Mercedes-Benz

Світовий дебют більшого електрокросса EQC відбувся наприкінці 2019 року, але з цілої низки причин вихід його на ринки трохи затримався.

EQC - повністю електричний середньорозмірний кросовер. Висока динаміка моделі EQC 400 4MATIC забезпечується завдяки двом електродвигунів на передній і задній осях сумарною потужністю 408 к.с., а також завдяки інтелектуальної експлуатаційної стратегії для забезпечення значного запасу ходу на електротязі.

Обидві моделі доступні для знайомства і замовлення в офіційній дилерській мережі Mercedes-Benz в Україні.