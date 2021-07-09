Алергія на амброзію: ознаки і лікування

Алергія на амброзію вважається однією з найбільш поширених в світі. За якими симптомами можна визначити цей стан, і як його лікувати?

Людина в першу чергу стикається з алергічним ринітом. У нього закладає ніс і з'являється свербіж, людина починає часто чхати, з'являється нежить. Алергічна реакція може проявлятися у вигляді кашлю, болю в горлі й важкому диханні. Повідомляє ГБ установи охорони здоров'﻿я Ямало-Ненецького автономного округу.

При алергії на амброзію очі стають червоними, починають свербіти, активно виділяються сльози. Крім цього людини мучать головні болі й запаморочення. На шкірі з'являється висип. Алергія може вплинути й на моральний стан хворого. Він стає нервовим і дратівливим, з'являється ризик впасти в депресію.

Як лікувати алергію?

Якщо людині діагностували алергію на амброзію, слід в першу чергу звернути увагу на свій раціон харчування в період цвітіння рослини, оскільки деякі продукти харчування можуть провокувати загострення захворювання. Таким чином, імунітет буде легше справлятися з проблемою.

Головне, що потрібно поміняти в раціоні, - викреслити продукти, що відрізняються присутністю білків, які мають схожість з пилком рослини. До них відносяться диня, банан, насіння соняшнику, молочка, курячі яйця, свинина, деякі горіхи та ромашка. Люди з неяскраво вираженими симптомами можуть обмежитися зміною свого раціону, униканням збудника алергії -можливо, прийом антигістамінних засобів.

Фахівці закликають алергіків починати профілактичний курс не менше ніж за 14 днів до початку цвітіння амброзії. Полегшити симптоматику можна і за рахунок вживання вітамінів B5 і Е. Хворим, які вкрай важко переносять напади, призначається імунотерапія. Вакцина дозволить організму менш гостро реагувати на пилок. Альтернативою ін'єкції можуть стати таблетки. Їх потрібно розсмоктати під язиком, щоб в організм потрапили необхідні компоненти препарату.