Мінфін заявив про компроміс в переговорах з МВФ

Під час робочого візиту до США Міністр фінансів України Сергій Марченко провів ряд зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці. Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці, повідомляє Минфин.

Переговори відбулись з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.

Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада України у короткий термін ухвалила ряд законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

«Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку у проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ», - наголосив Сергій Марченко.

Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.

Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement у найближчий час.