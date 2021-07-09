Венедиктова повідомила головне завдання по "справі Медведчука"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що найважливішим завданням для прокуратури в справі про держзраду народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука є завершення досудового розслідування і передача справи на розгляд до суду, повідомляє Вести.

"Завдання на сьогоднішній день прокуратури і моє, як генерального прокурора, в цій справі - закінчити досудове розслідування, надати матеріали для ознайомлення стороні захисту і зайти в суд з обвинувальним актом", - сказала вона.

Генпрокурор уточнила, що правоохоронці з повагою ставляться до рішення Печерського райсуду міста Києва про застосування до Медведчука запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.