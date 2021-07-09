В ЄС прогнозують зростання виробництва свинини

Очікується, що виробництво свинини в ЄС в 2021 році продовжить зростати, оскільки додаткове виробництво в деяких країнах компенсує зниження виробництва в Німеччині через АЧС, повідомляє AgroPortal.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ЄС, прогнозується, що зростання виробництва свинини в ЄС трохи прискориться в 2021 році з щорічним зростанням на 1,7%. Триває стійка тенденція до збільшення ваги тварин (з 2016 року в середньому +1 кг на рік).

Додаткове виробництво в Бельгії, Данії, Іспанії, Франції, Італії, Нідерландах і Польщі має в значній мірі компенсувати невелике зниження виробництва в Німеччині через АЧС (-3%). Найбільше зростання виробництва прогнозується в Данії з меншим експортом живого м'яса в Німеччину і відносно великою кількістю молодняку свиней в 2020 році.

Ціни різко зросли в лютому-березні і знову в травні-червні, досягнувши на початку червня 170 євро за 100 кг завдяки стійкому попиту на внутрішньому ринку та експорту, особливо в Азію. Зростання цін повинно пом'якшити тиск на маржу виробника через особливо високі ціни на корми.

Видиме споживання на душу населення може трохи збільшитися, досягнувши 32,5 кг в 2021 році (+ 0,7% до 2020 року).