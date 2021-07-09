На Камчатці знайшли чорні скриньки літака Ан-26, що розбився
На Камчатці рятувальники знайшли в районі авіакатастрофи пасажирського літака Ан-26 обидві чорні скриньки й фрагменти тіл всіх 28 загиблих. Про це, посилаючись на росЗМІ, повідомляє Депо.
Відзначається, що другий (недавно знайдений) бортовий самописець - в "критично пошкодженому" стані, оскільки у нього відсутній блок обробки інформації.
Відомо, що рятувальникам за допомогою десантних спусків вдалося потрапити в важкодоступне місце на скелі, де впав літак Ан-26.
"Там знайдено фрагменти тіл всіх загиблих ... Один з них впізнали за татуюванням", - розповіли в екстрених службах.
Уточнюється, що слідство зараз розглядає три основні версії катастрофи:
- несприятливі погодні умови;
- технічна несправність;
- помилка пілотування.
Повідомляється також, що родичі жертв отримають компенсації.