На Камчатці знайшли чорні скриньки літака Ан-26, що розбився

На Камчатці рятувальники знайшли в районі авіакатастрофи пасажирського літака Ан-26 обидві чорні скриньки й фрагменти тіл всіх 28 загиблих. Про це, посилаючись на росЗМІ, повідомляє Депо.

Відзначається, що другий (недавно знайдений) бортовий самописець - в "критично пошкодженому" стані, оскільки у нього відсутній блок обробки інформації.

Відомо, що рятувальникам за допомогою десантних спусків вдалося потрапити в важкодоступне місце на скелі, де впав літак Ан-26.

"Там знайдено фрагменти тіл всіх загиблих ... Один з них впізнали за татуюванням", - розповіли в екстрених службах.

Уточнюється, що слідство зараз розглядає три основні версії катастрофи:

несприятливі погодні умови;

технічна несправність;

помилка пілотування.

Повідомляється також, що родичі жертв отримають компенсації.