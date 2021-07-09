Біткоїну спрогнозували різкий обвал

Середня ринкова вартість біткоїну з 12 по 18 липня може впасти до 27 тисяч доларів. Так, за тиждень головна криптовалюта може подешевшати на 6 тисяч доларів, повідомляє Обозреватель.

"Немає тригерів, які вже зараз можна сприймати як початок висхідного тренда до нових максимумів, і немає тригерів, для тотальних розпродажів. Тобто ті довгострокові власники біткоїну, які зараз знаходяться у просадці можуть зберегти ідею очікування цінового зростання в майбутньому" , – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

За його словами, не варто закривати угоди в мінус, з втратами.

Згідно з прогнозом, крипторинок у перспективі на роки вперед є вірним засобом збагачення, який будуть використовувати люди з різною освітою, достатком, різними амбіціями.