Біткоїну спрогнозували різкий обвал
Середня ринкова вартість біткоїну з 12 по 18 липня може впасти до 27 тисяч доларів. Так, за тиждень головна криптовалюта може подешевшати на 6 тисяч доларів, повідомляє Обозреватель.
"Немає тригерів, які вже зараз можна сприймати як початок висхідного тренда до нових максимумів, і немає тригерів, для тотальних розпродажів. Тобто ті довгострокові власники біткоїну, які зараз знаходяться у просадці можуть зберегти ідею очікування цінового зростання в майбутньому", – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.
За його словами, не варто закривати угоди в мінус, з втратами.
Згідно з прогнозом, крипторинок у перспективі на роки вперед є вірним засобом збагачення, який будуть використовувати люди з різною освітою, достатком, різними амбіціями.
"Тригер, тобто причина для того, щоб інвестори почали масово вливати гроші в крипторинок, швидше за все, буде мати політичний характер. Світ зараз сконцентрований навколо ризиків через поширення нового витка коронавірусної епідемії, інфляційного тиску, невизначеності на ринку енергоресурсів", – резюмував Ковальчук.