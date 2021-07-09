Названо найкращого футболіста збірної України на Євро-2020

Півзахисника збірної України Андріч Ярмоленка названо найкориснішим гравцем команди на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. Представник "Вест Хема" став найкращим за показником InStat Index, повідомляє Обозреватель.

Як пише zbirna.com﻿, при аналізі гри робиться акцент не тільки на кількості, але й на якості дій футболіста на полі. У підсумку виводиться певний індекс – показник ефективності гри. При цьому в розрахунок бралися лише гравці, які провели на турнірі не менше трьох матчів.

Рейтинг найкращих футболістів збірної України на Євро-2020.

Ярмоленко в грі з Англією.

Ярмоленко став першим серед футболістів української збірної з показником 310. На п'ять пунктів від Андрія відстав захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко. Трійку найкращих замкнув півзахисник Руслан Малиновський (302).

Збірна України переграла македонців.

Руслан Малиновський.

Віталій Миколенко в матчі з Нідерландами.

Нагадаємо, що Ярмоленко на Євро-2020 був справжнім лідером і капітаном "жовто-синіх". На його рахунку забитий м'яч у ворота Нідерландів, гол і гольова передача в матчі з Північною Македонією, а також точний пас у грі 1/8 фіналу зі Швецією.

Андрій Ярмоленко – капітан збірної України.

Ярмоленко забиває у ворота Північної Македонії.

"Жовто-сині" на першості вперше в історії дійшли до чвертьфіналу, де програли Англії (0:4). Команда Андрія Шевченка заробила вражаючу суму призових.