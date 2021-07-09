Влада Фіджі вводить обов'язкову вакцинацію

Прем'єр-міністр Френк Мбаінімарам заявив, що влада Фіджі вирішили ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників. У разі відмови від щеплення держслужбовців звільнятимуть, а приватний сектор - будуть штрафувати, повідомляє Ліга.net.

Держслужбовці, які не отримали першу дозу вакцини до 15 серпня, повинні будуть піти у відпустку з понеділка наступного тижня. Вони не зможуть повернутися на роботу, поки не зроблять перше щеплення. Другу дозу держслужбовцям потрібно отримати не пізніше 1 листопада 2021 року. Якщо вони не будуть дотримуватися цих вказівок, їх звільнять з роботи.

Прем'єр також заявив, що всі роботодавці і працівники приватного сектора повинні отримати хоча б одну дозу вакцини до 1 серпня 2021 року. Якщо вони проігнорують вакцинацію, підприємства можуть оштрафувати або навіть закрити.

Глава уряду повідомив, що вже більше 335 000 жителів отримали хоча б одну дозу вакцини. Населення держави - близько 903 000 чоловік.

За даними порталу Worldometers, станом на 9 липня 2021-го на Фіджі підтвердився 8661 випадок зараження коронавірусом з початку пандемії, 1456 осіб одужали. Померли від ускладнень, викликаних захворюванням, 48 жителів країни.