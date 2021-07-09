У Білорусі продовжують проводити обшуки у журналістів

Силовики режиму Лукашенка прийшли з обшуками в редакції деяких ЗМІ, а також до деяких журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чорний четвер незалежної преси триває. Крім обшуку у журналістки Onliner Анастасії Занько, силовики також прийшли до редакції газети "Ганцавiцкi час" і лунинецького видання "Информ-прогулка", до адміністратора порталу "Виртуальный Брест" Андрію Кухарчику, брестського журналіста Максима Хлєбця, журналістки Тетяні Смоткіної із Глибокого.

Обшук відбувається у редактора "Первого Региона" Павла Дайліда, ще один редактор видання Олег Супрунюк не виходить на зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Nexta, вчора обшуки відбулися в офісі та у співробітників регіонального видання "Медіа-Полісся".