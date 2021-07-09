Чи може щеплення від COVID привести до захворювання

У Нацслужбі здоров'я повідомили, що вакцина проти COVID-19 не може привести до захворювання коронавірусів. Однак існує ймовірність того, що людина, яка отримує першу дозу вакцини може бути вже інфікованою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованим, коли симптоми хвороби ще не розвинулися. Або ж може інфікуватися і захворіти після проведення вакцинації", - йдеться в повідомленні.

У Нацслужби здоров'я пояснили, що після щеплення організм напрацьовує імунітет мінімум три тижні. Аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що можна захворіти. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень", - запевнили у відомстві.

У НСЗУ відзначають, що загальна слабкість або підвищення температури - це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.