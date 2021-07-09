Яка порода собак найрозумніша: висновок вчених

Суперечки про те, яка порода собак найбільш розумна, тривають впродовж тривалого часу. Науковці з Будапешта вирішили поставити крапку в цій дискусії, повідомляє 24 Канал.

Вчені взяли 40 собак абсолютно різних порід та впродовж 3 місяців вчили їх запам'ятовувати назви як мінімум двох своїх іграшок.

Після цього вони провели контрольний замір. Абсолютним переможцем став бордер-колі – собака змогла втримати в голові назви одразу 37 іграшок.

До речі, раніше представник цієї породи встановив фантастичний рекорд, запам'ятавши аж 1000 іменників. На жаль, у 2019 році ця собака померла.