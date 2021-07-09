Импорт авиатоплива вырос на треть

Баланс украинского рынка авиационного топлива в июне 2021 г. вырос в 2,5 раза, до 23,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., 9,2 тыс. т, повідомляє Enkorr.

Согласно данным исследования Консалтинговой группы «А-95», по итогу отчетного месяца единственный производитель авиакеросина в Украине — Кременчугский НПЗ — нарастил производство до 16,5 тыс. т. Для сравнения, за аналогичный период 2020 г. «Укртатнафта» поставила его на рынок 4 тыс. т.

В июне 2021 г. импорт авиационного топлива на украинский рынок вырос более чем на треть, до 7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,2 тыс. т).

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с июнем-2020, выросли в два раза, до 4,2 тыс. т. Из Беларуси было поставлено 1,5 тыс. т, а из Греции по морю было импортировано 1,3 тыс. т ресурса.

Отметим, низкий прошлогодний показатель — как внутреннего производства, так и импорта — объясняется полным запретом на пассажирские авиарейсы в Украине со второй половины марта 2020 г..

По данным «А-95», в первом полугодии 2021 г. баланс рынка авиационного топлива сократился на 4,6%, до 114,9 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (119,2 тыс. т).

Напомним, баланс украинского рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 г. сократился в два раза, до 244 тыс. т, по сравнению с 2019 г. (483,2 тыс. т).