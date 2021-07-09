У Житомирі закликали вбивати геїв

На вулицях Житомира невідомі розклеїли гомофобні листівки. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликала Нацполіцію відреагувати на їх появу, повідомляє Страна.ua.

Фотографію одної з листівок, приліплену на стовпі, розмістив у Фейсбуці 7 липня користувач Андрій Шатило.

"У Житомирі поширюють листівки із закликом вбивати людей. Сьогодні побачив на вулиці, центр міста - майдан Корольова. Це взагалі нормально? Як жити поруч з людьми, які закликають до вбивств житомирян?" - написав Шатило.

На самій листівці з фотографії Шатило текст говорить: "Житомир проти гомофобії. Фобія - ірраціональний, інтенсивний страх. Підо@асів не потрібно боятися, їх треба вбивати. Перемагай фобії швидше". Також на листівці красуються перекреслений прапор ЛГБТ і кельтський хрест - традиційний символ ультраправих.

Після появи цієї публікації омбудсмен звернулася до керівництва Національної поліції України та мера Житомира з приводу ініціювання перевірки події і внесення відомостей про нього до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Наполягаю на неухильному дотриманні і виконанні законодавства. Зокрема, статті 24 і 68 Конституції України, статті 7 Загальної декларації прав людини, статті 14 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Протоколу № 12 до Конвенції, що забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.