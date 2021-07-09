Запаси вугілля на складах ТЕС значно скоротилися

Запаси газового вугілля на складах теплових електростанцій з початку липня, станом на 9 липня, зменшились на 8% - до 964 тис. тонн, повідомляє ExPro.

За даними Міненерго, загальні запаси вугілля усіх марок на складах ТЕС та ТЕЦ з початку липня, за 9 днів, зменшились на 5% - до 1,37 млн тонн. Зокрема, запаси вугілля марки «А» та «П» на складах ТЕС за цей період збільшився з 239 до 249 тис. тонн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020р, запаси вугілля усіх марок на складах ТЕС та ТЕЦ скоротилися в 1,79 рази.

Компанії теплової генерації вказували на ризики щодо ситуації з накопиченням палива для своїх ТЕС, що виникли внаслідок різкого падіння цін на ринку «на добу наперед» на початку липня. За інформацією компаній, зокрема «Центренерго» та «Донбасенерго», значна кількість контрагентів припинили виконувати свої обов’язки за двосторонніми договорами, що призвело до значних збитків та є загрозою для проходження осіннє-зимового періоду.