Міжбанк завмер в очікуванні руху

У п'ятницю на міжбанківському валютному ринку спостерігається стабільна торгівля, практично без коливань. Угоди проводяться у вузькому діапазоні 27,30-27,33 гривень.

Спроби покупців зіграти на зниження котирувань не увінчалися успіхом. Однак і дорожче 27,33 піднятися не вдалося. Обсяг угод в системі Bloomberg після обіду трохи не дотягнув до 100 млн доларів: активність учасників торгів сьогодні нижче, ніж в попередні дні.

Курс долара в обмінниках Києва завмер на місці. З самого ранку готівкового «американця» продають в межах 27,26-27,28 гривень. Після обіду ситуація не змінилася; найчастіше пропонують купити оптові суми долара по 27,27 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня спочатку опустився до позначки 1,1824 долара, а потім кинувся вгору і піднявся до 1,1862 долара, всього 4 пункти не дотягнувши до вчорашнього денного максимуму. Готівковий євро сьогодні продають за ціною від 32,25-32,26 до 32,30-32,32 гривень.

Ціна польського злотого в столиці не змінилася: як і вчора, сьогодні його пропонують по 7,10-7,12 гривень.

У Росії курс долара до рубля впав майже на рубль в порівнянні зі вчорашнім днем: до обіду він піднявся до 74,20 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і вчора, продають по 3,66-3,70 гривні за 10 рублів.