Батьків Меладзе пограбували за схемою "ваш родич"

фото: instagram.com/infashionyou

Батьки Меладзе віддали шахраям велику суму грошей, рятуючи "племінницю", повідомляє Страна.ua.

Жертвами шахраїв стали батьки співака Валерія Меладзе якраз в той самий час, коли їх син зібрав тисячі шанувальників на Atlas Weekend в Києві. Літнє подружжя віддали 300 тисяч рублів (близько 109,5 тисяч гривень) невідомим зловмисникам, які обдурили їх за цілком стандартною схемою.

У четвер, 8 липня, батькові виконавця чоті Меладзе зателефонувала невідома жінка, яка представилася племінницею і поскаржилася, що нібито влаштувала ДТП з постраждалою і тепер їй загрожує тюремне ув'язнення. Невідома додала, що знаходиться в відділенні поліції й передала трубку людині, який назвав себе старшим слідчим. Чоловік заявив, що для звільнення так званої родички потрібно один мільйон рублів.

Оскільки у батьків Меладзе такої великої суми грошей не було, вдалося домовитися на третину цієї суми. Гроші вони передали невідомому чоловікові, який приїхав до їхнього будинку.

Подружжя Меладзе подзвонив родичам тільки після того, як віддав гроші зловмисникам. Тоді й з'ясувалося, що справжня племінниця не потрапляла ні в які неприємності. За фактом події порушено кримінальну справу.