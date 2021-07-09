У Чорногорії українок оштрафували за фото ню

Українки потрапили в скандальну історію під час відпочинку в Чорногорії. Три дівчини у віці від 19 до 21 року влаштували відверту фотосесію на тлі середньовічних стін міста Котор, повідомляє Вести.

Судячи по знімках, які потрапили в Мережу, частина фото були зроблені на шосе, що веде в місто. Поруч з дівчатами стоїть пожежне авто. Українок фотографували двоє чоловіків. Про них в новинах нічого не повідомляється, невідомо, чи були це місцеві жителі або громадяни України.

Українок затримали за адміністративне правопорушення. Їм виписали штраф по 450 євро кожному за порушення "Закону про суспільний лад і мир".

У машині пожежних впізнали транспорт Которської пожежної частини. Рятувальники запевняють, що служба не має відношення до скандальної зйомки. За словами організаторів Міжнародної автогонки Котор - Трійця, яка пройде 10 і 11 липня, вони здали пожежну машину, щоб помити дорогу.

"У промиванні дороги брали участь ні пожежники, а організатори" , - пояснили в пожежній частині.

Котор - старовинне місто, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Скандальна фотосесія викликала негативну реакцію в соцмережах серед місцевих жителів.